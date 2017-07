Wedtips Confed Cup 2017 finale: Chili – Duitsland

Zondag staat de finale van de Confed Cup op het programma tussen Duitsland en Chili. Duitsland is licht favoriet maar het ligt erg dicht bij elkaar en we verwachten een spannende finale. De Duitsers waren erg overtuigend in de halve finale waar het Mexico met 4-1 versloeg.

Chili had het een stuk lastiger tegen Portugal maar door een dramatische penaltyserie van de Portugezen sleepte Chili de partij uiteindelijk nog door het vuur.



Chili – Duitsland finale Confederations Cup 2017

Fysiek was het echter een zware test voor de Chilenen en de vraag is of dat nog een rol gaat spelen in de finale op zondag. Chili heeft echter wel een dag extra rust en dat komt goed van pas. De Duitsers verkeren wel in een betere vorm en als het aanvallend net zo effectief was als tegen Mexico dan wordt het lastig voor de Chilenen om stand te houden.

Chili stond verdedigend wel erg sterk tegen Portugal en kreeg uiteindelijk ondanks de vele kansen geen doelpunt tegen. We zijn van de Duitsers gewend dat ze graag verdedigend spel vertonen maar met de aanvallende kwaliteiten van de ploeg van Joachim Löw kunnen we wel eens een attractieve wedstrijd verwachten.

Duitsland beter in onderlinge resultaten

Over het hele seizoen gezien is Duitsland erg overtuigend; in 2017 zijn ze nog ongeslagen terwijl Chili al een paar nederlagen heeft moeten incasseren. Ook de onderlinge resultaten wijzen erop dat Duitsland de betere van het spel heeft; de twee landen troffen elkaar vijf keer eerder, Duitsland won de eerste vier ontmoetingen, de laatste eindigde in een gelijkspel in de poulefase van de Confed Cup.

Wedden op de Confed Cup finale

Als we kijken naar het verloop van het toernooi moeten we constateren dat Duitsland sterker de finale ingaat en als het een slopende partij wordt kan de vermoeidheid bij de Chilenen was eens een grote rol gaan spelen. Duitsland komt met overtuiging uit de halve finale en weet hoe het moet scoren terwijl Chili penalties nodig had na een matige partij.

Duitsland staat op een quotering van 2.50 bij Kroon Sports en dat is niet slecht gezien de statistieken. De laatste jaren zien we terughoudend voetbal in finales en dat resulteert vaak in weinig doelpunten. De Chilenen weten dat de Duitsers dodelijk zijn in de aanval en zullen dus voorzichtig spelen en de verdediging dichtzetten. <1.5 goals op 3.45 is wel een inzet waard bij Kroon Sports. Onze voorspelling: 1-0 Duitsland.