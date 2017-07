Voorbeschouwing Chili – Duitsland finale Confed Cup 2017

Zondag staat de finale van de Confederations Cup om 20:00 tussen Chili en Duitsland op het programma. Chili won nadat het ook in de verlenging 0-0 bleef met penalty’s van Portugal.

Terwijl Duitsland overtuigend won van Mexico. Een interessant detail is dat beide finalisten uit dezelfde groep komen, dit wordt dus de tweede ontmoeting in korte tijd.

Finale Confed Cup 2017 Duitsland – Chili

Chili won dit toernooi nog maar één keer in reguliere speeltijd. De eerste wedstrijd van het toernooi werd met 2-0 gewonnen van Kameroen. Daarna werd er drie keer op rij gelijkgespeeld. De tweede wedstrijd van het toernooi speelde ze tegen Duitsland, dat werd 1-1. Dit was een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij Chili qua statistieken iets de boventoon voerde. Tegen Australië kwam Chili ook niet verder dan 1-1 en daar kwamen ze nog goed mee weg.

Tegen Portugal werd het 0-0, beide ploegen hadden in het begin van de wedstrijd wat kansen, maar het werd uiteindelijk een saai duel. In de verlenging had Chili nog de grootste kansen toen ze twee keer de paal en lat achter elkaar raakte. Al met al waren ze de verdiende overwinnaar na penalty’s. Maar Chili heeft niet overtuigd dit toernooi, ze hebben moeite met het creëren van kansen en het afmaken van deze kansen. Tegen Australië gaven ze ook nog eens veel kansen weg.

Duitsland won donderdag met maar liefst 4-1 van Mexico en ze speelde prima voetbal. Mede door de vroege voorsprong heeft Mexico eigenlijk nooit kans gehad op het bereiken van de finale. De score had ook zeker nog groter uit kunnen vallen en de goal van Mexico was een onhoudbaar afstandsschot. Mexico had maar weinig kansen, aan het eind van de wedstrijd kreeg Mexico wel meer kansen toen de score al flink was uitgelopen.

Duitsland creëert makkelijk en geeft weinig weg

Duitsland begon dit toernooi nog wat twijfelachtig met een 2-3 overwinning op Australië en het gelijke spel tegen Chili. Maar de bondscoach Löw heeft wat aanpassingen gedaan in het team en tegen Kameroen en Mexico speelde Duitsland prima voetbal. Ze creëren ontzettend makkelijk kansen en geven ook niet veel weg.

Voor mij is Duitsland zeker de favoriet, terwijl ik vooraf Chili als favoriet voor de eindzege zag. Chili heeft echter weinig indruk gemaakt op het toernooi. Duitsland met relatief onbekende spelers doet het juist uitstekend en ze groeien in het toernooi. Duitsland scoorde maar liefst elf keer in vier wedstrijden terwijl Chili maar vier keer scoorde.

Gokken op Chili – Duitsland Confed Cup 2017

Wedden op de Confed Cup finale bij Kroon Sports. Zoals ik al schreef is Duitsland de favoriet voor deze wedstrijd. Chili heeft een dag meer rust, maar wel een slopende wedstrijd gespeeld dus wat dat betreft lijken de teams gelijk te starten. Duitsland won de laatste twee wedstrijden allebei enorm overtuigend. Chili had het moeilijk tegen Australië en ook zeker tegen Portugal.

Het Duitse team heeft me positief verrast, ondanks het ontbreken van de grote sterren. Ik denk dat Duitsland genoeg kwaliteiten heeft om de verdediging van Chili te kloppen, Chili aan de andere kant heeft moeite met het maken van goals.

Duitsland wist dit toernooi maar één keer niet twee of meer goals gemaakt in een wedstrijd. Naar mate het toernooi vorderde gingen ze beter spelen en creëerde steeds makkelijker kansen. Ik verwacht zeker twee goals voor Duitsland.