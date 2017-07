Nederland – Zweden tips EK Vrouwen: inzetten op winst Oranje en BTTS

Nederland – Zweden, EK Vrouwen betting. De groepsrondes van het EK vrouwenvoetbal zit er alweer op, dus staan de kwartfinales op het programma. Zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Zweden en nemen Duitsland en Denemarken het tegen elkaar op.

Het Nederlands elftal won alle drie de duels in de groep en werd daarmee de groepswinnaar. Dit betekend dat ze het moeten opnemen tegen de nummer twee van groep B, Zweden. Daardoor ontlopen ze Duitsland.



Nederland – Zweden EK vrouwenvoetbal

Nederland wist in de groepsronde te overtuigen, ze wonnen elke wedstrijd en speelde goed voetbal. Nederland won van Noorwegen en Denemarken met 1-0. De laatste wedstrijd was tegen België en die werd met 1-2 gewonnen. In elke wedstrijd had Oranje de meeste schoten op doel en waren ze de bovenliggende partij.

De groepswedstrijden van Zweden waren een stuk minder succesvol. Zweden wist maar één keer te winnen. Dit was van Rusland, ze verloren van Italië en speelde gelijk tegen Duitsland. Het gelijkspel tegen Duitsland is natuurlijk knap, maar was zeker niet terecht. Daar was echter meer geluk dan wijsheid bij, Duitsland was zeker de betere partij en had veel goede kansen. Tegen Rusland was Zweden een stuk beter en toen wonnen ze ook verdiend. Tegen Italië was Zweden al zeker van de tweede plek. De wedstrijd tegen Italië was niet best van Zweden, ze wisten weliswaar twee keer te scoren, maar kregen drie goals tegen en dat hadden er zeker meer kunnen zijn.

Oranje is in mijn ogen de favoriet voor deze wedstrijd. Zweden gaf in vrijwel elke wedstrijd veel grote kansen weg en heeft zelf moeite met het creëren van kansen. Het NeNderlands elftal heeft nog niet veel gescoord dit toernooi, maar creëert wel ontzettend veel kansen. Ik verwacht dat Oranje ook in deze wedstrijd veel kansen gaat krijgen en dat ze zeker een aantal keer scoren.

EK vrouwen: voorspelling Nederland – Zweden

Het Nederlands elftal heeft het betere team en is veel beter in vorm dit toernooi. Met het thuispubliek achter het team, verwacht ik zeker dat Oranje deze wedstrijd gaat winnen.

Miedema is eigenlijk de topspits van het Nederlands elftal, maar wist nog niet te scoren dit toernooi. Miedema scoorde al 41 keer in haar interland carrière. Dit toernooi heeft Miedema al aardig wat kansen gehad, maar ze is nog ongelukkig. Ik verwacht dat Oranje voldoende kansen krijgt en dat Miedema dit keer één van deze kansen wel gaat maken.

Duitsland – Denemarken WEURO 2017

De tweede wedstrijd van zaterdag is Duitsland tegen Denemarken. Duitsland is de grote favoriet voor de eindzege van het toernooi.

Duitsland werd eenvoudig groepswinnaar, ze kregen maar één tegengoal in drie wedstrijden en scoorde zelf vier keer. Tegen Zweden werd er nog gelijk gespeeld met 0-0, maar de volgende twee wedstrijden werden allebei gewonnen. Ze wonnen met 2-1 van Italië en met 2-0 van Rusland. Duitsland viel me toch enigszins tegen. De wedstrijd tegen Zweden was niet best en ook de wedstrijd tegen Italië had ik meer van ze verwacht. In de laatste wedstrijd was het voor Rusland al duidelijk dat ze uitgeschakeld waren, dus boden die geen echte tegenstand.

Denemarken werd tweede in de groep met Nederland, ze verloren alleen van Nederland, de andere wedstrijden werden gewonnen. Zeker de overwinning op Noorwegen was knap, beide ploegen zouden doorgaan bij een overwinning. Noorwegen is altijd een groot land geweest in het vrouwenvoetbal en ook dit jaar werd er veel van verwacht. Terwijl er van Denemarken niet zoveel werd verwacht. In alle wedstrijden van Denemarken creëerde ze aardig wat kansen, maar gaven ze die ook makkelijk weg.

Duitsland is zeker de favoriet in deze wedstrijd, maar ik verwacht ook wel wat van Denemarken. Denemarken wist te verassen door de groepsronde te overleven met redelijk goed voetbal. Duitsland was nog niet geweldig in de groepsfase, terwijl Denemarken wel goed in vorm lijkt.

Wedtips EK Vrouwen: Duitsland – Denemarken

Denemarken creëert veel kansen en had in vrijwel elke wedstrijd eigenlijk meer moeten scoren. Duitsland heeft een geweldig team en met name ook goede aanvallers. De meeste wedstrijden op dit EK waren open, met veel kansen voor beide teams. Ik verwacht in deze wedstrijd niets anders en verwacht dan ook zeker minimaal één goal voor beide ploegen.

Deze bet is in de lijn met de vorige. Duitsland groeit vaak in een toernooi en ik verwacht ook dat ze dit keer beter gaan spelen dan in de groep. Denemarken zal opnieuw willen stunten tegen een grote tegenstander. Ik verwacht zoals al eerder beschreven een spannende en open wedstrijd met veel kansen en goals.

Multi bet EK vrouwen

Combineer winst Nederland met beide teams scoren bij Duitsland – Denemarken en win met een tientje inzet €47,50!