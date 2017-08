Nederland – Engeland tips EK Vrouwen: inzetten op BTTS Oranje en winst Denemarken

Nederland – Zweden, EK Vrouwen betting. De halve finales van het EK vrouwenvoetbal staan donderdag op het programma. Nederland neemt het op tegen Engeland en Denemarken speelt tegen Oostenrijk.

Nederland tegen Engeland is op papier de mooiste wedstrijd van het toernooi, eigenlijk zou deze wedstrijd pas in de finale gespeelt moeten worden. Beide ploegen hebben alles nog gewonnen en spelen het beste voetbal dit toernooi.

Nederland – Engeland EK vrouwenvoetbal

Nederland wist vrij eenvoudig af te rekenen met Zweden in de kwartfinale. Dit is zeker een knappe prestatie, Zweden is namelijk tweede geworden op de laatste Olympische spelen. Oranje weet dit toernooi sowieso al indruk te maken met hun verzorgde spel. Ze hebben in vrijwel elke wedstrijd meer balbezit en meer kansen en schoten op doel. Met Lieke Martens en Shanice van der Zanden heeft Oranje twee pijlsnelle vleugelspelers die goed in vorm zijn. De middenvelders weten deze snelheid vaak goed te gebruiken door ballen achter de verdediging van de tegenstander te leggen. Daar zijn al meerdere goals uitgekomen, ook de 2-0 tegen Zweden werd zo gecreëerd.

Engeland is sinds de groepsfase één van de favoriete voor de eindzege. Engeland kreeg dit toernooi nog maar één tegengoal. Zelf wisten ze al elf keer te scoren in vier wedstrijden. Dit geeft wel een vertekend beeld, omdat ze met 6-0 wonnen van Schotland in de eerste wedstrijd van de groepsfase. Tegen Frankrijk speelde Engeland een prima wedstrijd, maar ze hadden het wel moeilijk met de goede aanvalsters van Frankrijk. Engeland had maar twee schoten op doel, maar dat was uiteindelijk genoeg voor de overwinning. Engeland past zich graag aan aan de tegenstander en ze hoeven niet perse op balbezit te spelen. Tegen Oranje zullen ze ongetwijfeld enigszins achteruit zakken en dan proberen ze via de omschakeling gevaarlijk worden.

Gokken Nederland – Engeland

Beide teams hebben dit toernooi in elke wedstrijd gescoord en ik verwacht dat ook nu dat het geval zal zijn. Engeland creëert makkelijk kansen, maar datzelfde geld zeker voor Nederland.

Nederland wist de laatste twee wedstrijden twee keer te scoren, in de andere wedstrijden had dat eigenlijk ook gemoeten. Als je kijkt naar het aantal grote kansen van Oranje is het eigenlijk een wonder dat ze nog geen tien keer hebben gescoord dit toernooi. Het afmaken van de kansen gaat wel steeds beter hoe verder het toernooi komt. Ik verwacht dan ook dat bijvoorbeeld een Miedema deze wedstrijd weer net iets scherper zal zijn en dus de kansen af gaat maken. Als Oranje net zoveel kansen creëert als in de andere wedstrijden dan moet deze bet zeker goed komen.

Denemarken – Oostenrijk 18:00

De tweede halve finale is tussen Denemarken en Oostenrijk. Denemarken is hierin de grote favoriet, maar Oostenrijk wist te stunten door zo ver te komen en onder andere Spanje uit te schakelen.

Denemarken wist nog maar één wedstrijd niet te winnen dit toernooi, ze verloren met 1-0 van Nederland. Ze hebben ook maar twee tegengoals gehad in het gehele toernooi. Denemarken speelt vanuit defensieve degelijkheid. In de kwartfinale wisten ze Duitsland uit te schakelen en dat was zeker gezien de tweede helft verdiend. Duitsland had weliswaar meer schoten op doel, maar dat waren met name schoten vanuit de tweede lijn en nauwelijks echt grote kansen. Terwijl wanneer Denemarken voor het Duitse doel kwam ze wel grote kansen wisten te creëren.

Oostenrijk de sensatie van het EK vrouwen toernooi

Oostenrijk kreeg dit toernooi nog maar één goal tegen. Ze speelden twee keer gelijk en wonnen ook twee keer. In de groepsfase wisten ze te winnen van Zwitserland, IJsland en speelde ze gelijk tegen Frankrijk met 1-1. In de kwartfinale schakelden ze Spanje uit door de penalty’s beter te nemen nadat het 0-0 bleef in de verlenging. Oostenrijk is de grote sensatie van dit toernooi, de kenners hadden niet eens verwacht dat ze de groepsronde zouden overleven en nu staan ze in de halve finale.

Dit doen ze door ontzettend goed te verdedigen. Tegen Spanje had Oostenrijk maar 36% balbezit en maar één schot op doel. Spanje had vijf schoten op doel, maar kon geen grote kansen creëren en zo doende bleef het dus 120 minuten lang 0-0.

Ik verwacht dat Oostenrijk dezelfde tactiek gaat hanteren tegen Denemarken. De Denen zullen de bal zoveel mogelijk hebben en Oostenrijk zal het achterin dicht willen houden. Daardoor verwacht ik een vrij saaie wedstrijd. Denemarken is niet een team dat geweldig kan aanvallen en speelt juist zelf ook vanuit de omschakeling. Dus ik verwacht weinig kansen, maar ik denk wel dat uiteindelijk Denemarken een goal gaat maken en door gaat.

Voorspelling EK vrouwen: Denemarken – Oostenrijk

Zoals ik al schreef verwacht ik een vrij saaie wedstrijd met weinig kansen voor beide ploegen. Beide ploegen leunen op hun defensie en zeker Oostenrijk geeft heel weinig weg, maar creëert zelf ook eigenlijk niets. Onder 1.5 goals is dus een goede optie.

Als er een winnaar komt in deze wedstrijd dan is het Denemarken. Ze hebben laten zien goed te kunnen voetballen tegen Duitsland en ik verwacht een kleine overwinning voor Denemarken tegen het toch veel zwakkere Oostenrijk.

Multi bet EK vrouwen

