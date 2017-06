EK onder 21 wedtips: winst Duitsland en beide teams scoren

Wedden tips EK onder 21. Het Europees kampioenschap onder de 21 bevind zich alweer in de eindfase met vandaag twee halve finales op het programma. Om 18:00 spelen Engeland en Duitsland tegen elkaar en om 21:00 spelen Spanje en Portugal.

Engeland – Duitsland

18:00. Engeland werd ongeslagen groepswinnaar, met maar één tegengoal. Terwijl Duitsland tweede werd met zes punten uit twee wedstrijden.

Engeland won van Polen en Slowakije en speelde gelijk tegen Zweden. Engeland kwam naar mate het toernooi vorderde beter in vorm. Tegen Zweden werd het 0-0, ze creëerde weinig kansen en hadden maar één schot op doel. Zweden miste nog een penalty, dus ze hadden geluk met een gelijkspel. Tegen Slowakije was Engeland met name de eerste helft ook niet best, uiteindelijk bogen ze een 1-0 achterstand om tot 1-2 winst. Tegen Polen speelde Engeland wel een goede wedstrijd en er werd met 3-0 gewonnen. Ze hadden maar liefst zeven schoten op doel en creëerde aardig wat kansen.

Voldoende kansen voor beide ploegen

Duitsland won de eerste wedstrijd van Tsjechië met 2-0, in deze wedstrijd waren ze veruit de betere ploeg. Tegen Denemarken wonnen ze met 3-0 en ook hier speelde ze prima voetbal en waren ze heer en meester. Tegen Italië verloren ze echter met 1-0. Tot voor de wedstrijd tegen Italië maakte Duitsland een uitstekende indruk, maar in tegen Italië kwam het er niet uit. Tegen Italië hadden ze zelfs geen één schot op doel.

Engeland werd steeds beter dit toernooi, terwijl Duitsland het in de eerste twee wedstrijden beter deed dan in de laatste. Ik verwacht een spannende wedstrijd met voldoende kansen voor beide ploegen. Beide ploegen spelen eigenlijk hetzelfde voetbal en ik verwacht daardoor dat er ruimte is voor beide ploegen. Italië speelde erg verdedigend waardoor Duitsland geen kansen wist te creëren, maar Engeland zal zeker aanvallender spelen. In mijn ogen is Duitsland toch de favoriet, ze hebben grote indruk gemaakt in de eerste twee wedstrijden. Engeland speelde pas echt goed tegen Polen, dat al was uitgeschakeld.

Wedtips Engeland – Duitsland

Zoals ik al schreef is in mijn ogen Duitsland de favoriet. Ze speelde goed in de eerste twee wedstrijden. Tegen het sterke Italië was het minder, met name door de speelstijl van de Italianen. Engeland speelt een stuk aanvallender waardoor Duitsland ook meer ruimte zal krijgen. Wel verwacht ik dat ook Engeland gaat scoren.

Duitsland wint & beide teams scoren @ 4.70

Beide ploegen hebben al aardig wat gescoord in de eerste drie wedstrijden. Ik verwacht een open wedstrijd met genoeg kansen en aardig wat goals voor beide ploegen.

Over 2.5 goals @ 2.10

Spanje – Italië

21:00. De wedstrijd waar ik me het meest op verheug is Spanje tegen Italië. Beide ploegen hebben veel indruk weten te maken in de groepsronde.

Spanje won al haar groepswedstrijden en scoorde maar liefst negen keer en kreeg maar één goal tegen. Tegen Macedonië speelde erg goed en wonnen ze met 5-0. Maar met name in de wedstrijd tegen Portugal maakte Spanje indruk. Ze wonnen met 3-1 tegen een sterke tegenstander. Spanje heeft natuurlijk ook een geweldige selectie, met meerdere spelers die in een Europese topcompetitie regelmatig spelen. Het creëren van kansen is voor Spanje zeker niet het moeilijkste in het voetbal. De aanval is een stuk namelijk beter en meer ervaren dan de verdediging.

Italië won knap in de laatste wedstrijd van Duitsland waardoor ze groepshoofd werden. Ze verloren van Tsjechië en wonnen in de eerste wedstrijd van Denemarken. Vooral tegen Duitsland maakte ze indruk en dan met name door de verdedigende kracht van het team.

Zoals al bij de andere wedstrijd beschreven heeft de keeper van Italië geen één bal hoeven te redden. Een kanttekening is wel dat Duitsland al zo goed als geplaatst was en ook met een ander team speelde. Tegen Tsjechië was het niet best wat van Italië en ze verloren dan ook verassend met 3-1.

Wedtips Spanje – Italië

Spanje is in mijn ogen de favoriet voor de eindzege en ook zeker voor deze wedstrijd. Italië speelde een verdedigend sterke partij tegen Duitsland, maar Duitsland speelde ook slecht. Spanje heeft een geweldig team en ik verwacht zeker dat ze de sterke defensie van Italië kapot kunnen spelen.

Spanje weet veel te scoren dit toernooi, maar verdedigend kan het nog wel beter. Ik verwacht dat Spanje gaat winnen, en als ze vroeg scoren verwacht ik een leuke wedstrijd waarbij ook Italië wel aardig wat kansen kan krijgen. Al met al verwacht ik een mooie wedstrijd met voldoende goals en een overwinning voor Spanje @ 2.75 bij de bookmakers.

Spanje wint & over 2.5 goals @ 2.75