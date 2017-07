Wimbledon tips vandaag: mooie combi bet Murray, Cilic en Federer

Tennis wedden tips. Vandaag staan de kwartfinales van Wimbledon op het programma bij de mannen. De grote favorieten zitten er allemaal nog in op één speler na: Rafael Nadal. De Spanjaard moest het toernooi verlaten na een thriller tegen Gilles Muller. De Luxenburger trok uiteindelijk aan het langste eind door de 5de set met 15-13 te winnen.

Roger Federer, Andy Murray en Novak Djokovic stoomden alle drie door naar de kwartfinales zonder een set te verliezen. Maar daar zou vandaag wel eens verandering in kunnen komen.



Kwartfinales Wimbledon: Is Djokovic fit genoeg?

Djokovic draait een tegenvallend seizoen maar kwam net op tijd in vorm voor Wimbledon door het gras toernooi in Eastbourne te winnen. De eerste week van Wimbledon kwam de Serviër zonder al te veel moeite door, maar in zijn 4de ronde partij tegen Adrian Mannarino zagen we dat Djokovic toch weer last begon te krijgen van zijn arm, waar hij dit seizoen al vaker problemen mee heeft gehad. Djokovic wilde er in de persconferentie niks over kwijt en dat zet eigenlijk alleen maar meer vraagtekens achter de fysieke gesteldheid van de nummer 4 van de wereld.

Vandaag treedt Djokovic op tegen Tomas Berdych. Als we naar de onderlinge resultaten kijken kunnen we een eenzijdige partij verwachten: Berdych wist slechts 3 keer te winnen in 28 ontmoetingen. Op gras hebben ze echter slechts twee keer tegen elkaar gespeeld en één van die twee partij won Berdych met 3-0 op Wimbledon. De Tsjech heeft een spel dat geschikt is voor deze snelle ondergrond en als z’n service loopt dan kan dit wel eens een spannend potje gaan worden.

Djokovic – Berdych betting

Berdych staat op een quotering van 4.25 bij Mr Green en dat is wel het spelen waard. Een betere optie is wellicht de +2.5 set handicap voor de Tsjech op een quotering van 1.61. Berdych hoeft dan maar één setje te pakken.

Gaat Federer weer onderuit tegen Raonic?

Aan de andere kant van het schema hebben we een herhaling van de halve finale van vorig jaar tussen Roger Federer en Milos Raonic. Beide mannen behoren tot de beste grasspelers van de wereld en de service van Raonic is heel gevaarlijk op deze ondergrond.

Federer is in de vorm van z’n leven en weet dit seizoen bijna niet wat verliezen is. De Zwitser heeft al 4 toernooien op zijn naam staan in 2017 en is op Wimbledon nog niet getest. Raonic was vorig jaar in een uitstekende vorm voorafgaand aan zijn halve finale tegen Federer op Wimbledon, dat is nu alles behalve het geval.

Gokken op Federer – Raonic

De Canadees heeft nog niks gewonnen dit seizoen en kampt ook met een aantal blessures waardoor hij de Australian Open aan zich voorbij moest laten gaan en op Roland Garros ook vroegtijdig het toernooi moest verlaten. Raonic won in zijn vorige ronde erg moeizaam van Alexander Zverev in 5 sets en fysiek zag het er moeizaam uit. In de huidige vorm van beide spelers verwachten wij dat Federer niet al te veel moeite zal hebben met de Canadees. Federer -4.5 games is hier een goede optie op een quotering van 1.80 bij bookmaker Mr Green.

Combi weddenschap Wimbledon 2017

Wedden op Wimbledon tennis. De overige twee halve finales worden gespeeld tussen Marin Cilic en Gilles Muller en tussen Andy Murray en Sam Querrey. Muller zorgde voor de verrassing van het toernooi toen hij Nadal in een geweldige 5-setter versloeg, maar om zich nu weer op te maken voor de kwartfinale is fysiek én mentaal en zware test en wij vewachten dat Cilic te sterk zal zijn (1.20).

Ook voor Murray verwachten wij geen problemen tegen een speler als Querrey. De Amerikaan heeft agressief tennis in huis maar we weten allemaal dat Murray perfect is opgewassen tegen spelers als Querrey en verdedigend te sterk zal zijn. Combineer Murray en Cilic samen met Federer voor een quotering van 1.70 bij KroonCasino.