Michael van Gerwen gek op online poker en darts

US Darts Masters 2017 – darten. Michael van Gerwen wordt bij de bookmakers weer getipt als winnaar van het toernooi. De Brabander staat vrijwel altijd bij de goksites bovenaan het lijstje favorieten – het wordt bijna eentonig… Ditmaal is de quotering op winst 1.57. Durf je te voorspellen dat een ander er met de winst vandoor gaat, dan kun je hogere noteringen pakken.

Zo staat op Gary Anderson bij bookmaker Mr Green een riante quotering van 5.50 en noteert Peter Wright 6.00. Morgen staan de zaken er na de eerste speeldag anders voor en tippen we je de laatste weddenschappen darts. Voor vandaag gaan we het hebben over poker. Een andere liefhebberij van Michael van Gerwen.

Darts en online Poker voor Michael van Gerwen

Waarschijnlijk weten maar weinigen dat Mighty Mike een groot liefhebber is van poker. Maar eenmaal aangekomen in Las Vegas voor de US Darts Masters, is er voor de Brabander geen houden meer aan. In het gokwalhalla werd Mighty Mike aangetroffen bij een van de pokertafels bij de World Series of Poker.

“Puur ter ontspanning”, aldus de wereldkampioen darten, “Ik ben opgeroeid met kaartspelletjes. Voor mij is het allerbelangrijkste om plezier te maken”.

Op PokerListings.com zegt Van Gerwen helaas weinig tijd te hebben voor het pokeren en: “Darten is mijn kwaliteit en daar komt ook een stuk minder geluk bij kijken. Bij poker speelt geluk ook een grote rol. Je ziet daarom nooit dat een speler drie keer op rij de World Series of Poker wint, als je begrijpt wat ik bedoel. Als darter zou je het WK Darts wel drie keer op rij kunnen winnen.”

Online poker spelen de oplossing

Wellicht heeft Michael wel tijd voor online poker. Dat kan 24/7 op elk gewenst tijdstip dat je maar wilt. En vooral waar je maar wilt. Thuis op je pc of laptop, maar ook onderweg op je mobiel en/of tablet. Voor poker spelen hoef je de deur tegenwoordig niet meer uit.

US Darts Masters 2017

Vanuit Shanghai is Michael van Gerwen overgevlogen naar Las Vegas voor de US Darts Masters. Darten wordt alsmaar populairder en ook in de VS groeit de belangstelling. Naar eigen zeggen had Van Gerwen graag een potje poker meegespeeld tijdens het Main Event, maar het darts toernooi speelt gelijkertijd.

Eerder dit jaar was Michael van Gerwen wel bij de Unibet Open aanwezig in Londen. Poker spelen doet hij in zijn vrije tijd: “Ik stop niet veel tijd en moeite in poker. Ik weet waar ik goed in ben, en dat is darten. Deze jongens stoppen zoveel uren en studeer tijd in poker. Voor mij is het echter maar een hobby.”

“Uiteraard ken ik Noah Boeken en Steven Van Zadelhoff erg goed. Ook Fatima De Melo ben ik bevriend mee. Om eerlijk te zijn ken ik de meeste wel, we spelen allemaal online poker en hebben zo nu en dan wat lol.”