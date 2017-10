Online casino bonussen Halloween: cash winnen en gratis spelen

Halloween komt eraan en het online casino van Mr Green laat dat natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Deze week zijn er zes nieuwe releases en kun je lekker profiteren van mooie casino bonussen!

Er wordt vanalles uit de kast gehaald om het jou naar de zin te maken. Maak je op voor cash, free spins en meer met gokken bij Mr Green!



Halloween in Mr Green Casino Speel Bewust 18+

Casino bonus Halloween

Vrijdagmiddag 27 oktober om 13.00 uur start de Halloween Mystery Cash Race in het casino. Een dikke €25.000 wordt verdeeld en jij kan daar zomaar bij zijn want iedere spin op de nieuwe slot ‘Pumpkin Smash’ kan de cash prijs triggeren…. Spanning ten top dus! Er zijn 1000 mystery cash beloningen om te winnen – van een tientje tot 2.000 euro!

Wees er vandaag nog de hele dag bij voordat de €5.000 Cash Drops op de slot Planet of the Apes verdwenen zijn. Tot middernacht profiteer je nog!

Op de nieuwe slotmachine Reactoonz kun je tot vrijdag 27 oktober middernacht proberen om bij de beste 25 spelers op het leaderboard te komen. Die top 25 gaat naar huis met een deel van 5.000 euro cash!

Online casino Halloween promo’s

Nieuw in het Mr Green Casino zijn Pumpkin Smash (Yggdrasil), Planet of the Apes (Netent), Snow Leopard (Scientific), Reactoonz (Play ‘N Go), Five Pirates (Lightning Box) en Jumbo Joker (Betsoft).

Voor een aantal van deze spellen loopt een mooie actie:

The Spinning Dead – promo van 25 oktober t/m 28 oktober 2017. Spelers kunnen zich dagelijks kwalificeren voor Free Spins beloningen door de Zombie trick te voltooien. En speel je alle vier de tricks dan krijg je zelfs nog meer gratis spins! Daar bovenop wordt onder de 20 spelers die het hoogst gescoord hebben met het spelen van welke game dan ook uit de Halloween collectie, €2000,= verdeeld!

The Howling Spins – promo van 29 oktober t/m 1 november 2017. Met de Weerwolf trick kun je drie dagen lang jagen op Free Spins. Voltooi de trick en je bent verzekerd van wat gratis rondjes spelen. Leid jij de roedel veilig en wel door alle vier de tricks dan pak je nog meer Free Spins.

En ook nu verdeelt Mr Green Casino weer 2000 euro onder de 20 beste spelers. Hoor jij bij de top op het leaderboard ‘New Moon’ met de meest verdiende punten in Leprechaun goes to Hell?

The Fearless Spinners – promo van 2 t/m 5 november 2017.

Gedurende vier dagen kun je je tanden zetten in de Vampire Tricks. Ook hier weer geldt hetzelfde als in de voorgaande tricks maar nu verdelen de 25 beste spelers maar liefst 10.000 euro!

Live Casino promotie

Nog tot 28 oktober zijn er Golden Ace kaarten verstopt tussen de BlackJack kaarten. Iedere keer dat je zo’n pareltje scoort, kom je dichterbij het winnen van een deel van de Extreme Blackjack Bounty Prize Pool! De top 5 wint aan het eind van de promotie een deel van de €2.500 in cash.

Met Roulette kun je nog tot zaterdag je winsten een flinke boost geven. Met gokken op de Lucky Roulette Numbers van de dag word je met 20 euro extra beloond indien het balletje op het nummer valt!

Profiteren van de casino bonus met Race Roulette doe je tot 02.00 uur op zondag. Zet eenvoudigweg een totaal van 20 euro op NetEnt’s LIVE Race Roulette tafel om de 5 euro bonus money te pakken.

En last but not least; ieder weekend is het BlackJack cashback weekend bij Mr Green Casino! Claim tot 10 euro Bonus Cash – iedere 20 euro die je hebt gespeeld is 5 euro cashback waard. $ucces!

Gokken op sport

Voor wat betreft het wedden op sport komt Mr Green binnenkort in een aantal regio’s met een nieuw welkomstaanbod. We zijn benieuwd… Op dit moment pakken nieuwe spelers 2 gratis sportweddenschappen ter waarde van 20 euro en dat is zeker niet verkeerd.

En eenmaal een account bij bookmaker Mr Green krijg je veel waar voor je geld. Wekelijkse bet boosts en verhoogde odds specials zijn eerder regel dan uitzondering – je vindt ze nergens anders!