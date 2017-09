Online casino bonussen september: cash, free spins en loterijen

Online casino’s promoties te over deze maand bij Mr Green! Mis niets en noteer deze casino acties in je agenda. Cash winnen, free spins, prijstrekkingen en cashback – dat wil je niet mislopen!

In het Mr Green casino speel je deze maand op slots, zit je aan de roulette tafel en de Blackjack tafel voor spectaculair voordeel. Lees verder en ontdek de casino bonussen voor september.

Mr Green online casino bonus

Vanaf donderdag 7 september 13.00 uur tot zondag middernacht is er de ‘Pawsome €15,000 prijstrekking’. Ga mee op avontuur met Mr Greens furry friends van ‘Wolf Cub’ en verdien tickets voor de verloting.

Iedere 10 euro die je speelt is een lot waard en je kunt er maximaal 50 tickets per dag verzamelen! Aan het eind van de promotie worden door Mr Green Casino 500 spelers getrokken die €15.000 mogen verdelen. Lekker…..

In dezelfde periode, maar dan ietsje langer – tot donderdag 14 september middernacht – kun je ook voordeel halen door de spelen op de ‘Wheels of Fortune on Tour‘ slotmachine. Je verdient brandstof waarmee de ‘Wheelmobile‘ iedere keer 1 mile op de kaart verder gaat. Je komt daardoor ook iedere keer iets hoger op het leaderboard van deze promotie.

De top 50 spelers met de meeste miles aan het einde van de rit zijn 15.000 euro rijker….

Free Spins online casino

Vanaf nu tot woensdag 23.59 uur maak je zomaar kans op 1000 gratis spins… Gewoon terwijl je je favoriete casino game speelt kunnen er ineens 1000 free spins op je account worden bijgeschreven. Mr Green Casino pikt er willekeurige spelers uit – ook jij kan dat zijn. De actie loopt nog tot woensdag middernacht en tegen die tijd zijn er een miljoen gratis spins cadeau gedaan!

Profiteer nog even mee en wie weet behoor jij tot de gelukkigen. Wellicht is dit een goede gelegenheid om de nieuwste releases uit te proberen. Deze week verschijnen nieuw: Wolf Cub van Netent en Gnome Wood van Microgaming.

Live casino promotie

Tot vrijdagavond middernacht is het de moeite waard om bij Mr Green aan de roulettetafel plaats te nemen. De ‘LIVE Extreme Roulette’ tafel welteverstaan. Zet eenvoudigweg in op het ‘lucky number’ van de dag en Mr Green betaalt je behalve je winst ook nog eens €20 extra uit!

Tot bijna het einde van de maand (de 27e) kun je in het live casino je bankroll spekken aan de ‘Fairytale Roulette‘ tafel. Iedere 10 rondes die je speelt geven recht op een ticket voor de wekelijkse prijstrekking. Behoor je tot de winnaars dan kun je kiezen uit een van de 3 fantastische gadgets-pakketten of een deel van de €3.000 in cash.

Je kunt per dag maximaal 50 lootjes voor de prijstrekking verdienen.

Online roulette

Verder deze september maand loopt ook nog de ‘Roaring Roulette 20’s’ en de ‘Rock ’n Roulette, baby’ promo. Speel 20 rondjes aan de Big Cheese, Big Shot Green’s ‘Retro Roulette‘ tafel en je pakt direct 50 gratis spins op ‘Jack Hammer’. Dat betekent dat je gedurende de promotie (14.00 uur 7 september – 23.59 uur 29 september) in totaal 400 Free Spins kunt verdienen!

Tot exact 1 oktober is het raak op de roulette slot! Speelt 20 rondes op LIVE Rock ’N Roulette en krijg direct 50 gratis spins. En daar stopt het nog niet wan iedere dag kun je nog eens 50 free spins vrijspelen – dat betekent dus in totaal maximaal 500 stuks gedurende de actie.

Blackjack Cashback weekend

En dan iets waarvan je ieder weekend altijd profiteert; €10 bonus cash wanneer je speelt aan de Common Draw Blackjack tafel van Mr Green Casino. Iedere speler die per dag 20 euro heeft ingezet ontvangt direct €5 cashback bonus.

Toevallig ook een liefhebber van gokken op sport? Voor het wedden op Champions League voetbal heeft Mr Green Sportsbook op 12 september een mooie actie: plaats een live weddenschap op de eerste speeldag en je krijgt een gratis live bet voor de tweede dag (13 september). En wed je eenmaal bij de goksite op de sport, dan hoor je vanaf dat moment bij de club die profiteert van verhoogde odds die nergens anders vindt. $ucces!