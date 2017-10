Extra hoge odds Nederlands elftal en weddenschappen Max Verstappen!

Een mooi weekend met topsport komt eraan met op zaterdag de WK kwalificatie Wit Rusland – Nederland en zondag de Formule 1 Grand Prix Japan. Alle ogen zijn gericht op het Nederlands elftal en onze superheld Max Verstappen!

Voor de gokkers onder ons is er goed nieuws want bookmaker Mr Green heeft de odds voor deze twee evenementen een flinke boost gegeven. Zo is de quotering op pole position voor Max in de F1 GP Japan bijna verdubbeld en is een weddenschap op Oranje als winnaar en flink wat goals aantrekkelijk geprijsd.



Bookmaker verhoogt odds sportweddenschappen

Dat het bij goksite Mr Green goed wedden op sport is, wisten we al. Wekelijks kunnen we je altijd uitstekende bets tippen. Meestal houden we het dan op wedden op Eredivisie of andere voetbalcompetities maar uiteraard zijn ook sporten als darts, tennis, wielrennen enz. volop mogelijk.

Mr Green heeft onlangs de sectie sportweddenschappen in een nieuw jasje gestoken en vanaf nu kun je per tip gebruikmaken van een heel handige feature: de ‘bet assist’. Het woord zegt het al: een hulpmiddel bij het bepalen van je bet.

Bij iedere wedstrijd die je op de site van de bookie ziet, kun je doorklikken. Je krijgt dan allerlei zeer nuttige informatie in beeld: wat zijn de head-to-head statistieken, welke wedstrijden komen er voor de ploegen nog aan en dat soort zaken. Check de site van bookmaker Mr Green en probeer het uit!

Weddenschappen Nederlands elftal

Maar nu terug naar de promotie voor komend weekend. Zaterdag speelt Nederland tegen Wit Rusland. Oranje is dik favoriet bij de bookmakers en noteert 1.26 op winst. Een heel magere odd en daar kun je dus in feite niets mee. Je zou de tip hooguit nog kunnen gebruiken voor een combinatie weddenschap.

Een wat betere waarde krijg je voor beide teams scoren ‘no’. Die bet noteert 1.58. Mr Green verwacht dus weinig van Wit Rusland en daar zijn wij het mee eens. Ook al speelt de ploeg thuis, het Nederlands elftal is toch (ondanks alles) een flink maatje te groot. We gaan uit van veel goals en juist die bet gooit Mr Green deze week in de aanbieding! Profiteer van Nederland wint en meer dan 3.5 goals 3.60 @4.00!

Vrijdag en zaterdag volgen uitgebreide wedden tips voor deze wedstrijd, maar deze boost wilden we je nu vast melden. Zet een tientje in en tel uit je winst, is ons motto…. Gebruik voor je bet dan wel deze link:

Formule 1 betting Max Verstappen

Eigenlijk nog beter dan de promo voor het wedden op WK, is de actie voor de Grand Prix van Japan. Afgelopen zondag won Max Verstappen voor de tweede keer in zijn carrière een F1 race. In Maleisië presteerde hij uitstekend en liet hij Lewis Hamilton bijna 13 seconden achter zich.

Dat smaakt natuurlijk naar meer! Dit weekend wordt er geracet in Japan en een prettige bijkomstigheid is dat er in de buurt van Nagoya (waar het Suzuka circuit ligt) vrijdag en zaterdag regen wordt verwacht. En wie is er op zijn best in de regen? Juist, Max Verstappen.

Voorspellen pole position

Dat biedt dus goede kansen voor een mooie kwalificatie. En niet minder belangrijk: voor een goede Formule 1 weddenschap! Laat Mr Green nou precies voor de F1 kwalificatie een verhoogde odd beschikbaar hebben… De quotering op pole position voor Max Verstappen in Japan is sterk verhoogd van 4.00 naar maar liefst 7.00! Een aanbod dat je echt niet kan laten lopen….

Voor de Formule 1 race zelf op zondag, belooft bookmaker Mr Green na de kwalificaties de odds nog te verhogen. Wat dat gaat worden is nog een verrassing – even afwachten dus. Op dit moment krijg je 5.00 voor je ingezette euro als Max ook dit weekend de race wint. Zaterdagochtend weten we meer.

$ucces!