Gratis weddenschappen sport bij bookmaker Mr Green

Vandaag op Wimbledon wordt het genieten van het spel van de Big Four – vanmiddag komen Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer én Novak Djokovic in actie op het Londense gras. Een uitstekende dag dus voor een tennis weddenschap!

Wie nog geen account heeft bij bookmaker Mr Green kan vandaag met een bet flink scoren; de goksite geeft nieuwe spelers twee gratis weddenschappen t.w.v. 20 euro…

Wedden op sport

Uiteraard hoef je niet per se in te zetten op het tennis grand slam. Je kunt ook een weddenschap plaatsen op andere actuele events zoals de Tour de France, de Gold Cup of het EK Vrouwenvoetbal dat komend weekend start.

Hoe dan ook, met een account bij bookie Mr Green maak je iedere sport net even interessanter en kun je lekker bijverdienen!

Gratis weddenschappen Mr Green

Bookmaker Mr Green is wellicht nog niet zo’n bekende naam en dat is ook niet zo gek, want de goksite bestaat pas een jaar. Maar in dat jaar werd de Sportsbook App van het online wedkantoor wel gelijk verkozen als beste van het jaar. Niet slecht voor een rookie!

Ook het aanbod en de odds van Mr Green doen niets onder voor de grote jongens. Er staan duizenden voetbal weddenschappen online, er is wedden op darts, hockey, cricket, waterpolo en nog veel en veel meer. Kortom, bij bookmaker Mr Green is het net zo goed wedden op sport als bij iedere ander wedkantoor.

En ook nieuwe klanten worden, net als bij de andere goksites, beloond met een bonus. Bij Mr Green kun je kiezen uit drie opties; een casino bonus, een live casino bonus of een welkomstbonus voor het wedden op sport. En bij die laatste optie krijg je een nog een leuk extraatje.

Wedden op sport bonus

Hoe werkt het? Je registreert je bij Mr Green Sport en je stort de eerste keer minimaal €20. Die 20 euro zet je in een keer in op een sport naar keuze (met odds van 2.00 of meer) om de twee gratis bets van €10 per stuk te ontvangen. Je hebt vervolgens zeven dagen de tijd om de gratis weddenschappe n in te zetten.

En dat is deze zomer geen probleem! Want je kunt volop wedden op Tour de France, voetbal, gokken op Wimbledon en meer. Geloof ons; een voorspelling doen op een uitslag of winnaar is leuk – het maakt iedere wedstrijd, race of match zó veel spannender! En (waar het om gaat) je kunt er erg leuk mee verdienen….

Bovendien krijgt iedereen die kiest voor de sport welkomstbonus ook nog eens 100 gratis spins voor in het casino van Mr Green!

Wimbledon vandaag

Zet vandaag eens bij bookmaker Mr Green in op Wimbledon. De toppers komen allemaal in actie en je maakt de dag compleet met een tennis bet. Om de twee Free Bets van Mr Green te krijgen moet je dus 20 euro in een keer inzetten. Maar dat hoeft niet een single bet te zijn. Overweeg vandaag de multi bet op Cilic, Raonic en Berdych. Combineer je winst van deze drie dan pak je odds van 3.75 – tel maar uit wat je met de inzet van 20 euro kunt winnen…

De gratis weddenschappen die je vervolgens ook nog eens ontvangt kun je gebruiken voor andere tennis bets maar je kunt ze ook inzetten op bijvoorbeeld een Formule 1 voorspelling of er mee wedden op Tour de France. Dit zijn op het moment zeer populaire events bij de gokkers.

Ben je volkomen nieuw in het wedden op sport, dan hebt je wellicht wat aan de de wedgids. Check ook geregeld de betting tips voor de beste wedtips van onze experts. Succes!