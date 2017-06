Gratis weddenschap paarden bij verlies Royal Ascot bet

In Engeland is het paardenrace seizoen in volle gang en Royal Ascot 2017 begint morgen – de meest prestigieuze race ter wereld die wordt bijgewoond door de hele Britse Koninklijke familie en bekend is om de chique dames met hun opzichtig vertoon van hoeden.

En de paardenraces zelf natuurlijk, waar enorme geldbedragen wachten voor de racewinnaars – en natuurlijk ook voor hen die op de paarden wedden. Royal Ascot is het hoogtepunt van het raceseizoen. Vijf dagen lang wordt er geracet en elke dag staan er zes paardenraces op het programma, waaronder de befaamde Gold Cup, de The Royal Hunt Cup en The Prince of Wales’s Stakes.

Plaats een paarden weddenschap en win met je voorspelling! Het is makkelijker dan je denkt…



Wedden op Royal Ascot 2017

In Engeland en Ierland wordt er iedere dag en bijna ieder uur wel geracet met paarden. De eilandbewoners zijn er gek op en het zit diep ingebakken in de cultuur, net als het gokken op paardenraces. Wedden op paarden is ontzettend spannend, de races zijn ‘fast & furious’ en de winsten die je kunt pakken kunnen aanzienlijk zijn.

Bovendien hoef je zeker geen Brit of Ier te zijn om enorm veel plezier te beleven aan het wedden. En sterker nog, je hoeft helemaal geen Brit of Ier te zijn of erbij aanwezig te zijn om ook in te kunnen zetten bij een wedkantoor. Dat doe je gewoon online bij bookmaker 888sport! Deze bookie biedt de hoogste odds en heeft momenteel een leuke actie lopen waar je jouw voordeel mee kunt doen tijdens Royal Ascot.

Gratis weddenschap paarden

‘Beaten by less than a head length’… Hoofdlengte, ja, want paarden zijn edele dieren en dus hebben ze benen en een hoofd. En omdat het helemaal het seizoen is van de grote zomerraces, heeft 888sport deze maanden een geweldige promotie bij het horse betting. Je krijgt namelijk een refund in de vorm van een gratis weddenschap als ‘jouw’ paard tweede wordt op minder dan een hoofdlengte van de winnaar

En dat is echt heel vriendelijk van de goksite, want je baalt enorm als je paard er zo dicht bij zat… Vandaar dat 888sport je deze zomer bij een select aantal races een leuke troostprijs geeft. En dat geldt ook voor een aantal racedagen op Royal Ascot.

Free Bet Royal Ascot – hoe het werkt:

Zet in: Plaats een weddenschap van tenminste €5 op een ‘To win or Each Way’ weddenschap op een paard dat meedoet aan de races waarop deze ‘Verslagen met een hoofdlengte’ -actie van toepassing is.

Ontvang van 888sport: Een Free Bet refund die tot €25 kan oplopen als jouw paard wordt verslagen en tweede wordt op een hoofdlengte of minder!

Deze promotie is geldig voor de volgende races:

19 juni Wetherby

20 juni Ascot

21 juni Ascot

22 juni6 Ascot

23 juni Ascot

Vandaag kun je dus al een beetje oefenen met wedden op de paardenraces in Wetherby en vanaf morgen kun je inzetten op Royal Ascot.

Wedden tips Paarden

En als je jouw kansen om te winnen nog iets beter wilt inschatten, kun je ook eens een kijkje nemen op het ‘Raceblog’ van 888 waar je allerlei ‘fan tips’ en ‘community tips’ vindt voor paarden waarvan veel wordt verwacht.

Dit zijn paarden wedden tips en commentaren voor races die al snel gaan beginnen, vaak al binnen enkele minuten en in elk geval nog dezelfde dag. Als je bekend bent met gokken op paarden zul je er je voordeel mee kunnen doen. Als beginneling binnen het horse betting zul je misschien even moeten wennen aan het (Engelse) taalgebruik, maar je zult er als snel je weg in vinden en goede tipgevers en echt goede tips ontdekken. Succes!



Programma van Royal Ascot 2017

Engelse tijden.

Dinsdag 20 juni 2017

2:30pm – The Queen Anne Stakes (Group 1); leeftijd 4+; prijs £600000; afstand: One mile

3:05pm – The Coventry Stakes (Group 2); leeftijd 2; prijs £150000; afst: Six furlongs

3:40pm – The King’s Stand Stakes (Group 1); leeftijd 3+; prijs £400000; afst: Five furlongs

4:20pm – The St James’s Palace Stakes (Group 1) ; leeftijd 3 colts; prijs £400000; afst: Old mile

5:00pm – The Ascot Stakes (Handicap); leeftijd 4+; prijs £80000; afst: Two and a half miles

5:35pm – The Windsor Castle Stakes (Listed); leeftijd 2; prijs £80000; afst: Five furlongs

Woensdag 21 juni 2017

2:30pm – The Jersey Stakes (Group 3); leeftijd 3; prijs £90000; afst: Seven furlongs

3:05pm – The Queen Mary Stakes (Group 2); leeftijd 2 fillies; prijs £110000; afst: Five furlongs

3:40pm – The Duke of Cambridge Stakes (Group 2); leeftijd 4+ fillies & mares; prijs £175000; afst: One mile

4:20pm – The Prince of Wales’s Stakes (Group 1); leeftijd 4+; prijs £750000; afst: One and a quarter miles

5:00pm – The Royal Hunt Cup (Heritage Handicap); leeftijd 3+; prijs £175000; afst: One mile

5:35pm – The Sandringham Stakes (Listed) (Handicap); leeftijd 3 fillies; prijs £80000; afst: One mile

Donderdag 22 juni 2017

2:30pm – The Norfolk Stakes (Group 2); leeftijd 2; prijs £100000; afst: Five furlongs

3:05pm – The Hampton Court Stakes (Group 3); leeftijd 3; prijs £90000; afst: One and a quarter miles

3:40pm – The Ribblesdale Stakes (Group 2); leeftijd 3 fillies; prijs £200000; afst: One and a half miles

4:20pm -The Gold Cup (Group 1); leeftijd 4+; prijs £400000; afst: Two and a half miles

5:00pm – The Britannia Stakes (Heritage Handicap); leeftijd 3 colts & geldings; prijs £120000; afst: One mile

5:35pm – The King George V Stakes (Handicap) leeftijd 3; prijs £90000; afst: One and a half miles

Vrijdag 23 juni 2017

2:30pm – The Albany Stakes (Group 3); leeftijd 2 fillies; prijs £80000; afst: Six furlongs

3:05pm – The King Edward VII Stakes (Group 2); 3 colts & geldings; £200000; afst: One and a half miles

3:40pm – The Commonwealth Cup (Group 1); leeftijd 3; prijs £400000; afst: Six furlongs

4:20pm – The Coronation Stakes (Group 1); leeftijd 3 fillies; prijs £400000; afst: Old mile

5:00pm – The Queen’s Vase (Group 2); leeftijd 3; prijs £90000; afst: Two miles

5:35pm – The Duke of Edinburgh Stakes (Handicap); leeftijd 3+; prijs £80000; afst: One and a half miles

En voor de compleetheid: ook de races op de 24ste, de laatste dag van Royal Ascot (de dag van de Diamond Jubilee Stakes). Al doet deze laatste dag niet mee voor de ‘Beaten by a head’-promotie.

Zaterdag 24 juni 2017