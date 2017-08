Exclusief: 25% extra Frankrijk – Nederland WK Kwalificatie betting

Frankrijk – Nederland, WK Kwalificatie. Donderdag speelt Oranje een cruciale wedstrijd om zich te kwalificeren voor het WK voetbal. Dat het een lastige klus gaat worden, daar is iedereen wel van overtuigd. Wil je toch nog enig plezier beleven aan het Nederlands elftal, plaats dan een weddenschap bij bookmaker Mr Green.

Deze goksite heeft speciaal (en exclusief) voor Nederlandse spelers een promo lopen: 25% profit boost op alle bets. Dus waar je ook op gokt, je winst wordt met 25% verhoogd! Dit geldt uiteraard alleen op weddenschappen Frankrijk – Nederland.

WK kwalificatie Frankrijk – Nederland betting

Bookmaker Mr Green beloont nieuwe spelers sowieso met 2 gratis sportweddenschappen t.w.v. 20 euro en daar bovenop komt nu die 25% extra bij. Een promotie die je niet moet laten lopen! Frankrijk is favoriet @1.58 en een overwinning van Oranje noteert 6.25.

Bij de bookie staan inmiddels tientallen bets voor je klaar en als we je er een moeten tippen dan is het wellicht de ‘beide teams scoren‘ @1.97. Win je de weddenschap dan komt daar dus nog eens 25% bovenop. Zet een tientje in en tel uit je winst!

Wij gaan overigens zelf voor de exacte score van 2-1 en dat noteert een lekkere 7.50.

Gokken bij bookmaker Mr Green

Behalve wedden op WK voetbal en andere sporten is Mr Green ook een aanbieder van online poker en online casino. Je verveelt je geen moment aan een van de speeltafels en de goksite heeft wekelijks nieuwe promo’s waarvan je altijd kunt profiteren!

Een leuke actuele actie is de exclusieve Emoji Planet promo. Iedere nieuwe speler die zich aanmeldt krijgt 245 gratis spins. Deze aanbieding is verlengd t/m 6 september. Daarna houdt het echt op, dus grijp je kans!

Gratis spins in online casino

Verder loopt er van 24 augustus tot 6 september ook de ‘Million Free Spin’ Magic Show. In het Mr Green Casino worden willekeurige spelers doordeweeks verrast met 1000 gratis spins en in het weekend kan het zijn dat er op jouw account verschijnt dat je het spectaculaire aantal van 1500 gratis spins hebt gewonnen!

Spelen in het online casino is altijd te gek bij deze grootse entertainer – deze week zijn er weer 4 nieuwe releases: Classic Platinum Pyramid (Nextgen), Classic Thai Sunrise (Nextgen), Serengeti Lions Stellar Jackpots (Lightning Box) en Halloween (Microgaming).

Live online casino

En dat is nog niet alles wat er aan promoties aan komt. Begin oktober kunnen duizenden roulette fans profiteren van de NetEnt’s LIVE Rock ’N Roulette actie. Speel 20 rondes en je kwalificeert je voor 50 Free Spins! En daar houdt het nog niet op, want je kunt iedere dag gedurende looptijd van de actie 50 gratis spins verdienen. Dat betekent in totaal maximaal 500 stuks!

Tot slot willen we je melden dat je ieder weekend altijd €10 bonus cash kunt claimen als je speelt aan de Common Draw Blackjack tafel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is (cumulatief) met tenminste €20 spelen.

Je ziet het: wedden op voetbal en gokken in het online casino is goed voor urenlang vermaak bij Mr Green – en wie het goed speelt, die wint… $ucces!