2300 Free Spins met internet roulette voor iedere speler

Het online casino van Mr Green heeft er zin in. Het is zomer en dat moet gevierd worden. Dus krijgt iedere speler 2300 gratis spins voor Fruit Spin cadeau tussen 20 juni en 12 juli!

Als je besluit vandaag nog aan te schuiven aan de roulette tafel bij Mr Green kun je dus nog een whopping 1200 gratis spins bij de goksite meepakken!

Online casino roulette promo: gratis spins

Wil je jouw deel aan gratis spins ontvangen? Dat kan heel simpel. Ga gewoon langs in het internet casino en speel het exclusieve LIVE Fruit Spin™ Roulette op de dagen dat de promotie geldt, en je ontvangt elke dag dat je speelt 100 Fruit Spin Free Spins. Exclusief of niet: iedereen mag plaatsnemen en spelen, elke dag weer. Maak dus snel gebruik van dit aanbod, je hebt nog enkele dagen!

Hoe het precies werkt? Als je plaatsneemt aan de nieuwe roulette tafel en speelt, krijg je voor elke 10 ronden die je speelt 10 gratis spins. Je kunt maximaal 100 gratis spins per dag verdienen, en die kun je gebruiken op het nieuwste spel van Mr Green: de New Fruit Spin video slot.

Nog 12 dagen gratis in casino spelen

Je ontvangt je free spins meteen nadat je 10 ronden hebt gespeeld. Je kunt dus tien keer per dag zien hoe je voorraadje gratis spins keihard groeit terwijl je je vermaakt met LIVE Fruit Spin Roulette! 100 gratis spins per dag, en dat tikt lekker aan!

Deze actie van Mr Green Casino loopt van 20 juni 2017 vanaf 14:00 uur t/m 12 juli 2017 tot 23:59 uur. De exclusieve LIVE Fruit Spin Roulette-tafel bij Mr Green is dagelijks geopend tussen 14:00 – 02:00 uur.

Let dus wel op dat je aan de goede tafel gaat zitten, alleen de ‘Exclusive Fruit Spin Roulette’- tafel van Mr Green Casino doet mee voor deze promotie en de gratis spins krijg je alleen tijdens de vastgestelde uren. Ook moet je met echt geld inzetten, je kunt dus geen gebruik maken van andere bonussen om aan je gratis spins te komen.

Bijzondere actie van de goksite

Verder is er nog éeen klein dingetje waar je rekening mee moet houden, je zult niet iedere keer dat je inzet automatisch een gratis spin verdienen, want als je inzetten 70% of meer van het wiel beslaan, telt het rondje niet mee. Zorg dus dat je onder die 70% blijft!

Als je gaat spelen met je gratis spins, zijn daar de algemene voorwaarden voor bonussen van Mr Green op van toepassing, en uiteraard kun je jouw gratis spins alléén maar gebruiken op Mr Greens nieuwste speeltje, de New Fruit Spin videoslot. Je hebt nog 12 dagen om elke dag 100 gratis spins te kunnen verzamelen, dus wacht niet en maak optimaal gebruik van dit bijzondere aanbod van Mr Green!