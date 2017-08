Floyd Mayweather – Conor McGregor: dik winnen bij de goksites

Boksen: Floyd Mayweather – Conor McGregor

27 augustus 2017

Zondagochtend om 5.00 uur treffen Floyd Mayweather en Conor McGregor elkaar in de ring. Het is nu al een van de vreemdste gevechten ooit. De een is een oud-kampioen die al jaren geleden de handdoek in de ring gooide en ging genieten van zijn geld, terwijl de ander nog nooit als bokser in de ring heeft gestaan.

De media smult ervan en overal ter wereld wordt met spanning uitgezien naar dit gevecht van de eeuw tussen ‘Money’ Mayweather en ‘The Notorious’ Mc Gregor. Nee, niet van de eeuw, van het millennium zelfs!

Floyd Mayweather – Conor McGregor

Floyd Mayweather Jr. is een legende. Hij bokste 49 profpartijen en won ze allemaal. Het leverde hem titels in vijf verschillende divisies op. Ook won hij brons op de Olympische Spelen van Atlanta in 1996. Twee jaar geleden stopte hij met boksen.

In zijn profcarrière bokste Mayweather bijna een miljard euro bij elkaar. Voor het geld hoeft hij het niet te doen, maar als ze je een paar honderd miljoen bieden en een tegenstander met nul ervaring, ben je gek als je nee zegt. Challenge accepted. Dat enorme bedrag wordt gefinancierd door wie dit gevecht wil zien. Dat kan alleen via pay-per-view en kost 99 dollar.

Debuut boksen voor UFC vechter

De Ier Conor McGregor heeft nooit eerder een wedstrijd gebokst. Wel heeft hij de nodige ervaring als UFC vechter, maar in hoeverre hem dat kan helpen tegen Mayweather is maar de vraag. Mayweather, die talloze kampioenen de vernieling insloeg en nooit een partij verloor.

Deze Ier is knettergek, zeggen ook de goksites. 4.35 noteert bookmaker Kroon voor McGregor, 1.24 voor een overwinning van Mayweather en 40.00 voor het geval de wedstrijd onbeslist blijft. En uiteraard zijn er nog heel veel andere weddenschappen boksen voor ‘The Ultimate Boxing Showdown 2017’: wedden per ronde, wie er binnen 60 seconden neergaat, wedstrijd eindigt binnen 60 seconden, of er binnen zes maanden een ‘re-match’ komt – en nog veel meer! Hoe dan ook, het wordt een bizarre wedstrijd met bizarre odds!

