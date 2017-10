Max Verstappen winnaar Formule 1 GP Maleisië 2017

Max Verstappen is de winnaar van de Grand Prix van Maleisië! Het is de tweede winst van Max in zijn Formule 1 carrière en dit keer voelde het nog veel beter dan in Barcelona, zo’n anderhalf jaar geleden…

Max startte vanaf P3 maar kon profiteren van de absentie van Raikkonen op P2 (problemen met de wagen). De andere Ferrari (Vettel) startte achteraan en zo hield MV alleen Lewis Hamilton voor zich over. Bottas kon hij in de eerste ronde goed weren en Hamilton moest er in de vierde ronde aan geloven. De Brit werd ingehaald en uiteindelijk op een dikke 12 seconden gezet.

Max Verstappen wint de GP Maleisië zonder dat hij hoefde te profiteren van regen want dat bleef uit. Een werkende Red Bull – dat is het enige wat Max nodig heeft…

Uitslag Formule 1 GP Maleisië

Top 5:

1 Max Verstappen – RED BULL RACING 1:30:01.290 25p

2 Lewis Hamilton – MERCEDES +12.770s 18p

3 Daniel Ricciardo – RED BULL RACING +22.519s 15p

4 Sebastian Vettel – FERRARI +37.362s 12p

5 Valtteri Bottas – MERCEDES +56.021s 10p

Stand WK Formule 1

1 Lewis Hamilton 281

2 Sebastian Vettel 247

3 Valtteri Bottas 222

4 Daniel Ricciardo 177

5 Kimi Räikkönen 138

6 Max Verstappen 93