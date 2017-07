Mr Green Sport

Bookmaker Mr Green heeft een van de jongste ‘sportbooks’ op het internet maar is hard op weg om zijn naam te vestigen als belangrijke speler op de markt van sportweddenschappen.

In 2016, toen het online wedkantoor zijn deuren opende, werd de Mr Green Casino & Sportsbook App meteen verkozen als beste van het jaar. Voor het wedden op sport biedt Mr Green veel voetbal, naast een ruime keuze aan andere sporten zoals tennis, wielrennen, darts Formule 1, golf en paardenraces. Wedden op Eredivisie is makkelijk te vinden; die optie staat in de menubalk bovenaan het scherm.

Goksite Mr Green goed aangeschreven

Het bedrijf werd gevestigd door Mr Green en Co AB, een Zweeds investeringsbedrijf dat zich beweegt op de internationale markt voor casino’s en wedden. Het Mr Green ‘Sports Book‘ heeft een volledige licentie van de kansspelautoriteit op Malta en wordt bovendien gereguleerd door de Engelse kansspelautoriteit, de UK Gambling Commission, wat beide een garantie is voor een betrouwbare, gereguleerde goksite waar je met een gerust hart een gokje kunt wagen.

Het bedrijf is nog jong en verscheen in 2012 op de online casinomarkt. Het Sportsbook is nog jonger: dat werd in 2016 geopend door Mr Green. Het is inmiddels uitgegroeid tot een volledige bookmaker, met een aanbod dat vergelijkbaar is met dat van de grote spelers op de markt voor online wedden.

Bookmaker Mr Green biedt ook een goed keuze aan live weddenschappen. De site biedt daarnaast ook casino en games aan en staat zeer goed aangeschreven onder online communities en websites die zich kritisch bezighouden met bookmakers.

Design, aanbod en gebruiksgemak

De site van Mr Green heeft een strak, eenvoudig te navigeren en overzichtelijk uiterlijk, waarin (zoals de naam al suggereert) de kleur groen een belangrijk thema is. Sporten, wedstrijden en weddenschappen zijn makkelijk te vinden.

Sporten omvatten heel veel voetbal, waarin alle belangrijke binnenlandse en buitenlandse voetbalcompetities, bekertoernooien en interlands ruim vertegenwoordigd zijn, naast voetbalspecialiteiten als strandvoetbal en rugby en rugby-achtige sporten als Australian Rules en American Football.

Wedden op Sport bij Mr Green

Dat Mr Green een echte Engelsman is blijkt ook uit dat er een goed aanbod aan paardensport is, waaronder wedden op paardenraces en trotting (draverij), maar ook zijn er typische Engelse sporten als cricket en greyhound-races. Uiteraard kun je ook wedden op Formule 1, tennis, golf, MotoGP, wintersport, politiek, (kick)boksen en E-sports, naast nog tal van andere sporten. Behalve ‘pre-match’ wedden, biedt Mr Green ook een ruim aanbod aan Live Wedden.

Het aanbod aan verschillende typen weddenschappen is ook ruim voldoende. In de Algemene voorwaarden worden die allemaal haarfijn uitgelegd. Op je wedstrookje kun je maximaal twaalf weddenschappen kwijt, zowel bij het ‘pre-match’ wedden als live wedden. De minimale inzet bedraagt € 0,10 per weddenschap.

Ook biedt Mr Green live wedstrijdgebeurtenissen en statistieken voor zowel pre-match als live wedden op sport. Je kunt allerlei details over de wedstrijd inzien, hoeveel percentage balbezit club A heeft, of wie de meeste aces slaat in een tenniswedstrijd, maar ook kun je zien hoe spelers of teams het in vorige wedstrijden er vanaf brachten. Erg handig om te bepalen hoeveel en of je moet inzetten. Ook krijg je bericht over ontwikkelingen bij je lopende weddenschappen via een bel-icoontje.

Software & Mobiel

De website van Mr Green werkt het best als je Mozilla Firefox of Google Chrome gebruikt. De site zit zo in elkaar dat je die vanaf elk apparaat (desktop, tablet en mobiel) kunt gebruiken, met dezelfde kwaliteit en functionaliteit.

Als je vaak je mobiel gebruikt voor een bezoek aan Mr Green, kun je ook de Mr Green’s Casino & Sportsbook App downloaden. De Mr Green-app is beschikbaar voor zowel iOS en Android. In 2016 werd de app, die behalve voor een casinobezoek ook ideaal is om te gokken op sport, onderscheidens als ‘2016 Casino App of the Year’ – niet slecht als je bedenkt dat dit hetzelfde jaar is waarin Mr Green zijn sportsbook opende. De app is te vinden op de downloadpagina op de website.

Promoties en Bonussen

Nieuwe klanten van Mr Green kunnen kiezen uit drie welkomstbonussen, waarvan er twee zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in het casino, en de derde is aantrekkelijker voor wie alleen op sport wil wedden – maar je krijgt ook bij die welkomstbonus een emmer vol gratis spins voor in het online casino cadeau. Misschien leuk, maar misschien zit je daar helemaal niet op te wachten als sportliefhebber.

De welkomstbonus werkt zo; je stort tenminste €20 of meer bij je eerste storting, je zet die € 20 vervolgens in één keer in op sport – maar dat moet wel een weddenschap zijn waarvan de odds 2.00 of hoger zijn – en vervolgens ontvang je twee gratis sportweddenschappen ter waarde van €10 die je ook weer beide in een keer moet inzetten, ditmaal tegen odds van 1.80 of hoger, en daar heb je 7 dagen de tijd voor.

Welkomstbonus en gratis spins

De welkomstbonus is een variant van de 100% stortingsbonus, maar veel keuze hoe je jouw gratis ‘bedrag’ inzet krijg je dus niet. De lading free spins die je ontvangt, is op zich royaal en veel klanten zullen ermee in hun nopjes zijn: 100 stuks, die je verdeeld over 20 dagen ontvangt met iedere dag opnieuw 5 gratis spins.

Eigenlijk zijn alle bonussen en promoties die op de site staan dus nog vooral gericht op casinobezoekers. Mogelijk dat dit in de toekomst nog verandert, maar nu zijn wedden-promoties nog incidenteel. Wel zijn er mogelijkheden als de ‘Bet Boost’ waardoor je weddenschap wat extra waarde krijgt, maar opnieuw is het zoeken naar info daarover.

De promoties die op de speciale promo pagina staan, geven wel elk duidelijk aan wat de bonusvoorwaarden zijn en het is belangrijk dat je de bonusvoorwaarden voor elke nieuwe promotie goed doorleest, want per actie zijn die verschillend.

Transacties en veiligheid

Geld storten kan met Visa, MasterCard, Bankoverschrijving, Neteller, Skrill, ClickandBuy, Paysafe Card en iDeal. Het geld staat meteen op je account dus je kunt meteen aan de slag. Het minimale bedrag dat je moet inzetten per weddenschap is € 0,10.

Bookmaker Mr Green behoudt zich het recht voor om winsten per (combi-)weddenschap te beperken €100.000. Dit kan echter ook lager zijn en is afhankelijk van de sport, divisie en het betreffende aanbod. Een zeer enkele keer worden limieten vermeld in de algemene voorwaarden, maar meestal niet en op de goksite zelf kun je niks daarover vinden.

Winsten opnemen en geld overmaken naar je bankrekening gebeurt, zoals het op de site staat, binnen 5 dagen, maar in praktijk is dat meestal een stuk sneller; uiteraard is dat vooral afhankelijk van waar je het geld naar overmaakt (een online portemonnee is sneller) en het onderlinge internationale bankverkeer.

Klantenservice en informatie

De klantenservice is bereikbaar via chat en e-mail en een online formulier. Er is ook telefonisch contact mogelijk, maar je moet wel goed zoeken naar het nummer!

Ook naar info moet je zoeken op de site. De FAQ is beperkt tot de belangrijkste weetjes en feiten, maar als je de Algemene Voorwaarden erbij pakt, vind je enorm veel informatie over de regels voor inzetten en uitbetalen, uitleg over verschillende weddenschapsoorten, plus uitleg over de wedmogelijkheden en regels per sport, en over de geldigheid van een weddenschap. De Algemene Voorwaarden zeggen niets over de regels voor bonussen, die moet je steeds per promotie bekijken.

Tegen goksverslaving

Mr Green biedt klanten mogelijkheden om zichzelf in bescherming te nemen tegen gokverslaving. Je kunt jezelf een deposit-limit (stortingslimiet) opleggen, waardoor je bijvoorbeeld per maand maar €100 kunt storten, en als het op is, moet je maar iets anders gaan doen. Ook kun je een ‘gaming limit’ instellen voor het aantal uren per week die je op de site wilt doorbrengen. Op de afdeling sportwedden vind je daar niks over, wél als je op casino klikt en onderaan de pagina doorklikt naar Green Gaming,

Al met al biedt Mr Green een prettige en veilige omgeving om te wedden, met een groot aanbod aan sporten, goede odds en er is online zeer weinig te vinden over boze klanten die zich onjuist behandeld voelen.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Goede odds en betrouwbaar

Klantenservice 24 uur per dag via chat en e-mail te bereikent, met meertalige klantenservice

Cash-out mogelijk

Geld storten kan met iDeal

De nadelen: