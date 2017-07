Kroon Casino biedt behalve casinogames ook sportweddenschappen aan. Dat is niet het eerste wat je verwacht van een bedrijf met deze naam, maar het aanbod aan weddenschappen is groot, en dat geldt ook voor het aanbod aan live streams. Bovendien er is een speciale afdeling om op virtuele sporten te gokken.

Zoals de naam al doet vermoeden, begon Kroon Casino in 2009 als een online casino en werd in Malta geregistreerd als onderdeel van Corona Ltd. Company. Kroon Casino was aanvankelijk gericht op Nederlandse en Vlaamse klanten, maar in de periode dat de Nederlandse overheid de nieuwe kansspelwetgeving regelt, is de site in Nederland niet in de eigen taal toegankelijk. Het management is geheel Nederlandstalig en bookmaker Kroon Casino heeft inmiddels al wel een tijdje een licentie voor de Belgische markt.

Bookmaker onderdeel van Betsson

Tegenwoordig is Kroon eigendom van Betsson, een groot Zweeds concern en sinds 2014 is Kroon Casino dan ook beursgenoteerd als onderdeel van Betsson.

De Zweedse degelijkheid en strenge eisen aan bookmakers en gokbedrijven in het Scandinavische land, de strenge boekencontroles die gelden voor Zweedse bedrijven, plus het lidmaatschap van de MGA (de kansspelauthoriteit van Malta), bieden klanten de garantie dat ze te maken hebben met een solide, transparant en betrouwbaar bedrijf. Door de overname heeft Betsson een stevige voet op de Nederlandse markt gezet.

Het Casino en Live Casino van Kroon maken gebruik van software van het Netent Network, Evolution Gaming en Wirex, belangrijke namen binnen de wereld van casinoplatforms en -software. Dat zegt je misschien als sportliefhebber niet zoveel, maar dat zijn de ‘brands’ die in de eredivisie van de casinosoftware opereren.

Groot aanbod voetbalweddenschappen

Het Sportsbook van Kroon Casino bevat veel sporten: Voetbal is daarbij de belangrijkste, met een enorm aanbod waaronder de Champions League, Europese bekertoernooien, Vriendschappelijke wedstrijden en interlands, WK voetbal, EK voetbal, Europa League, Transfer Market.

En natuurlijk heel veel buitenlandse competities als de Engelse Premier League, Italiaanse Liga A, Duitse Bundesliga, Spaanse Primera División en tal van andere Europese landen. Ook kun je er ook terecht om op lagere divisies te wedden of om (uiteraard) op onze eigen eredivisie te gokken. Daarnaast biedt Kroon voetbalweddenschappen aan op heel wat Zuid-Amerikaanse, Aziatische en andere competities, cups, copas en bekers.

Naast voetbal betting kun je bij bookmaker Kroon ook terecht voor het wedden op de Olympische Spelen, Darts, Tennis, Formule 1, E Sports en nog veel en veel meer. Ook liefhebbers van Glory kickboksen en boksen komen aan hun trekken. Een enorm aanbod dus.

Mobiel en Live Wedden én Virtuele Sporten

De website van Kroon Sport biedt behalve normale sportweddenschappen ook Live Wedden aan en dat kan worden gevonden onder de knop Live Bet. Bovendien heeft Kroon Casino Sports betting een uitgebreide selectie aan virtuele weddenschappen op internationale fantasie-voetbalcompetities.

Ook kun je met je mobiel of je tablet terecht op de mobiele website van de bookie en er is een Android-app waarmee je kunt gokken én het casino bezoeken. Je kunt hem downloaden op de site van Kroon, onder promoties, en ze garanderen dat de app aan dezelfde strenge beveiligingseisen voldoet als de gewone goksite.

Ook de inhoud en het aanbod komt overeen met de gewone website, dus je kunt ook live wedden en live stream naar wedstrijden kijken – of die doorzetten naar een groot scherm.

Live stream sport kijken gratis

Kroon Casino Sport zet fors in op live streams die je op de desktop, tablet of je mobiel kunt bekijken. Het aanbod aan live streaming is inmiddels enorm en doet niks onder voor het aanbod dat je aantreft bij de giganten op dit gebied als goksites Unibet of Bwin.

Heel veel voetbal (zo’n dertig buitenlandse competities en bekertoernooien), maar ook een ruime keuze aan ijshockey, tennis, volleybal, basketbal, golf, darts, Formule 1, en nog een ruime keuze aan andere sporten.

Om live streams te kunnen kijken, moet je geld op je account hebben staan of in de afgelopen 24 uur een weddenschap hebben geplaatst bij Kroon Casino. Uiteraard kun je, net als bij andere bookmakers, geen wedstrijden zien van Nederlandse voetbalcompetities i.v.m. met de uitzendrechten in Nederland. Je kunt alle wedstrijden die je kunt kijken zelf doorzetten vanaf je mobiele apparaat naar je grote tv-scherm.

Promoties en Bonussen

Kroon hanteert een 100% welkomstbonus tot ̧€100 voor nieuwe klanten. Stort minimaal €10 als je een account opent en Kroon verdubbelt het bedrag tot maximaal €100 bovenop je stortingsbedrag. Zorg er wel voor dat je jouw eerste storting niet met Skrill orf Neteller doet, want die betaalmethoden zijn uitgesloten voor stortingsbonussen.

De Sport welkomstbonus, plus je gestorte bedrag aan echt geld moet je 6x inzetten binnen 90 dagen, tegen minimale odds van 1.80 voordat je de bonus + je totale stortingsbedrag als winst kunt opnemen. En dat zijn geen slechte voorwaarden!

Iedere week kun je bovendien een gratis weddenschap van €10 verdienen als je in een week ervoor €50 inzet op sport. Daarnaast zijn er voor alle vaste klanten nog heel veel andere promoties, vaak ook wedden op voetbal specials tijdens belangrijke sportevenementen als kampioenschappen.

Geld overmaken, veiligheid en extra diensten

Om geld over te maken naar je account heb je verschillende mogelijkheden, en het meest prettige is dat je gewoon kunt betalen met iDeal. Uiteraard kun je met je Visa of Master-creditcard betalen, maar ook kun je een paysafecard gebruiken of de online-portemonnee-diensten van Skrill en NeTeller gebruiken (deze laatste twee kun je beter niet gebruiken als je een stortingsbonus wilt ontvangen want die krijg je dan niet)

Alle betalingen en geldopnames gebeuren binnen een streng gecontroleerde en beveiligde omgeving waardoor je transacties veilig verlopen.

Geld opnemen kan alleen door het naar je bankrekening over te maken. In de regel kun je binnen enkele dagen over je opgenomen winst beschikken, afhankelijk over hoe snel of langzaam het bankverkeer is.

Winnen met wedden op sport

De maximale winst per klant per weddenschap is €100.000, per dag kun je een maximum van €250.000 winnen, en per week is dat maximaal te winnen bedrag €500.000. Mocht je een bedrag van 2300 euro of meer winnen, dan zal Kroon Casino je naar je identificatie vragen. Ook als je geld stort via je creditcard, zul je jouw persoonlijke gegevens moeten laten verifiëren.

De klantenservice van het Kroon Casino wedkantoor heeft Nederlandse roots en dus veel Nederlands personeel. Dat is erg handig als je contact moet opnemen met de klantenservice: er zijn Nederlandse medewerkers aanwezig die je in je eigen taal kunnen helpen. Je kunt live chatten van 11 uur ‘s morgens tot middernacht en anders kun je een e-mail sturen of bellen.

Kroon is lid van de LGA en dat betekent dat Kroon Casino zich actief inzet tegen fraude en gokverslaving. Op de site lees je daar weinig over, behalve dat ze de vignetten van organisaties als GambleAware tonen – maar achter de schermen gebeurt er wel degelijk veel, zoals logaritmen die problematisch gokgedrag detecteren zodat je op de risico’s die je onbewust neemt kan worden gewezen.

Klanten kunnen een daglimiet instellen, zichzelf tijdelijk buitensluiten en uitschrijven en je account sluiten is ook geen probleem. De helpdesk helpt je daar graag bij.

Voor- en nadelen

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Royale welkomstbonus en andere bonussen, plus zeer redelijke bonusvoorwaarden

Ruim aanbod aan sport weddenschappen

Veel live stream sport, ook via mobiel

Goed bereikbare klantenservice met Nederlandstalige medewerkers

De nadelen: